﻿أزمة كهرباء جديدة تهدد غزة و«الطاقة» تحذر من توقف محطة التوليد

غزة – «القدس العربي»: عادت أزمة كهرباء غزة تهدد السكان من جديد، في مشهد ربما يعيد الوضع إلى ما كان عليه الشهر الماضي، من خلال وصول التيار لمدة أربع ساعات يومياً، بعدما اتهمت سلطة الطاقة في القطاع، الحكومة الفلسطينية بفرض ضرائب على الوقود الذي تبرعت فيه كل من قطر وتركيا، لتشغيل محطة التوليد.

وقالت سلطة الطاقة في قطاع غزة في بيان جديد لها، إن الدفعة الأولى من منحة الوقود القطرية والتركية، التي تغذي القطاع وخصصتا لصالح دفعة قيمة وقود تشغيل محطة توليد الكهرباء، قد استنفدت.

واتهمت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تشرف على عمليات شراء وإدخال الوقود، بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعار هذا الوقود. وأوضحت في بيانها أنها سارعت لشراء وقود لضمان استمرار عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع دون إعاقات حتى وصول الدفعة الثانية، مشيرة إلى أنها فوجئت بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعاره.

وقالت ان الرد على طلب شراء الوقود جاء على لسان هيئة البترول في رام الله ليصل سعر الوقود إلى 5.4 شيكل لكل لتر «الدولار الأمريكي يساوي 3.8 شيكل»، موضحاً أن ذلك يعد أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأصلي.

وأشارت إلى أن ذلك يعتبر «سعراً تعجيزياً»، وأن ذلك لا يمكنها من شراء الوقود ويخالف بشكلٍ صريح التفاهمات التي رعتها الفصائل واللجنة الوطنية لأزمة الكهرباء بالإعفاء من الضرائب.

وأكدت أن ذلك يعرض محطة توليد الكهرباء التي تغذي القطاع بالكمية الثانية من كمية الطاقة الموفرة للتوقف، وهو ما يعني تجدد الأزمة الخانقة للكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وناشدت سلطة الطاقة الجهات المعنية والمسؤولة كافة بـ «التحرك العاجل والسريع وتلافي الدخول في أزمة جديدة». وشددت على ضرورة إلغاء الكامل للضرائب على سعر الوقود، ودعت الجهات المانحة بسرعة توريد الدفعة التالية من منح الوقود. وكانت أزمة كهرباء خانقة شهدها قطاع غزة قبل أكثر من شهر، جراء توقف عمل محطة توليد الكهرباء عن العمل، لعدم قدرة السلطات في غزة على شراء الوقود المخصص لها، بسبب فرض السلطة الضرائب عليه. وتسبب ذلك في وصول التيار الكهربائي للسكان لمدة أربع ساعات وصل مقابل ساعات قطع كانت تصل إلى 12 ساعة. وقابل سكان غزة الأزمة بتظاهرات انقسمت بين من حمل السلطات في غزة المسؤولية، وأخرى قادتها حركة حماس وحملت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المسؤولية عن الأزمة. وانتهت الأزمة الطاحنة، بعدما قامت دولة قطر وتركيا بالمساهمة في دفع أموال لصالح شراء وقود لتشغيل المحطة.

وبلغت قيمة التبرع القطري 12 مليون دولار، وتلا ذلك أن جرى التوقيع بين السلطة الفلسطينية وتركيا على المنحة التركية الخاصة بكهرباء قطاع غزة. وقامت كل من قطر وتركيا بتحويل الدفعة المالية الخاصة لشراء الوقود، والتي تكفي لحل مؤقت للأزمة لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن التيار الكهربائي يصل حالياً إلى سكان القطاع لمدة ثماني ساعات، مقابل مثلها من الانقطاع، ويعد هذا الجدول هو الأمثل في ظل تفاقم الأزمة. ووقت الأزمة عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والقطاع الخاص لمناقشة أزمة الكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع دعوة الحكومة لإعفاء الوقود الذي يصل غزة من أنواع الضرائب كافة ، ورفع كفاءة محطة توليد الكهرباء بغزة، وتشكيل هيئة وطنية تضم كافة القوى السياسية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وتلا ذلك أن أعلنت الحكومة إعفاءها وقود محطة التوليد من ضريبة «البلو» المفروضة عليه.