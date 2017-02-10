﻿مدير المخابرات المصرية يعلن تصفية 500 «إرهابي» من تنظيم «ولاية سيناء»

القاهرة ـ « القدس العربي»: قال اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع المصرية، إن القوات المصرية نجحت في توجيه ضربات قاصمة ركزت على استهداف القيادات الرئيسية المؤثرة والبنية التحتية لتنظيم «أنصار بيت المقدس» في محافظة شمال سيناء والقضاء على 250 هدفا ما بين تجمع وبؤر ومخازن أسلحة، إضافة إلى 130 عربة وتصفية 500 إرهابي من شديدي الخطورة.

وأضاف خلال فيديو عرض أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نشره المتحدث العسكري، أمس، أن نتائج استجواب المقبوض عليهم المتورطين في الدعم المادي واللوجستي للإرهاب في مصر، أسفرت عن تورط بعض الدول بتقديم هذا الدعم عبر استيراد المواد المتفجرة ودفعها لعناصر اخوانية للتخزين والنقل والتصنيع.

وأكد أن «الأنفاق تلعب دورا رئيسيا في دعم العناصر الإرهابية ما دفع القوات المسلحة لاتخاذ إجراءات هندسية فعالة لتدمير الانفاق، إلا أنه ما زال توجد أنفاق تمكنت العناصر الإرهابية في تحصينها ضد الإغراق». وزاد «ظاهرة الإرهاب والتطرف باتت تشكل أحد أهم التحديات الرئيسية أمام المجتمع الدولي حيث انتشرت في معظم المسارح الإقليمية، وامتدت لكافة المجتمعات دون تفرقة بين مجتمع نام ومتقدم.

وأكد أن «المخطط الإرهابي في مصر برز كمحاولة لإقامة إمارة إسلامية متطرفة في مدينة الشيخ زويد في سيناء في أعقاب الهجوم الإرهابي في الأول من يوليو/تموز 2015 وأفشلت قوات الجيش والشرطة هذا الهجوم بكل قوة مدعومة بالمجهود الجوي الذي استهدف كافة العناصر الإرهابية الثابت منها والمتحرك، مما ساهم بدرجة كبيرة في إفقاد تنظيم «أنصار بيت المقدس» المبايع لـ»الدولة الإسلامية» توازنه، إلى جانب القضاء على نحو 50% من عناصره القتالية شديدة الخطورة.

وتابع أنه «في ضوء المخاطر والتهديدات التي تعرضت لها الدولة المصرية والإرهاب المنظم والمخطط المدعوم من الداخل والخارج، تتبنى القوات المسلحة ضمن أجهزة الدولة استراتيجية شاملة لمحاربة الارهاب واقتلاع جذوره بنيت على 3 محاور رئيسية».

أوضح أن المحور الأول يعتمد على الرصد والتتبع لشبكات الارهاب وتفكيك قواعد الدعم وتجفيف منابع التمويل، إلى جانب إحكام السيطرة الكاملة على المنافذ الخارجية للدولة وتأمين الحدود على كافة المحاور الاستراتيجية، فيما يعتمد المحرو الثاني على تنفيذ حملات ومداهمات بالتعاون مع الشرطة وأهالي سيناء في اطار عملية عسكرية تسمى «حق الشهيد»، والثالث ببدء مشروعات التنمية الشاملة للارتقاء بالأوضاع المعيشية لأهالي سيناء للقضاء على البيئة المتوافرة للإرهاب.

وأشار مدير المخابرات الحربية المصرية إلى تحول بعض التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» لمفهوم الاستيطان بدعوى إقامة الدولة الدينية وإرساء نظام الخلافة بالسيطرة على مناطق جغرافية واسعة، والتوسع بدول الجوار والعمل على إسقاط الحكومات وفرض أيديولوجيتها مع امتلاكها مختلف نظم التسليح الحديثة، مستغلة البيئة الأمنية المتردية في الدول المحيطة، مما كان له أثر بالغ في تصاعد الهجمات الإرهابية في مصر ارتباطا بتداعيات حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولة المحيطة، لافتا إلى أنه رغم ذلك تم تحقيق نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود التي تمت على مختلف الأصعدة والاتجاهات، وأدت لوقوع خسائر مؤثرة بالعناصر الإرهابية ونتج عنه تقليص نشاطهم والحد من أعمالهم بصورة كبيرة.

واستطرد: انتقالا إلى تطور الأنشطة الإرهابية في البلاد وتداعياتها على الأمن القومي المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، تصاعدت محاور التنسيق والتعاون بين جماعة الإخوان وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وتوحدت توجهاتهم نحو هدف واحد وهو الارتفاع بسقف الضغوط على الحكومة المصرية لدعم أهداف «الإخوان» لاستعادة السلطة.

وشدد على أنه من منطلق حرص الدولة والجيش في الحفاظ على أرواح الأبرياء من أهالي سيناء روعيت كافة الاحتياطات بتحديد الأهداف المطلوب استهدافها للوقوف على شكل الهدف، باعتبار أن التحدي الرئيسي للقوات المسلحة هو مكافحة الإرهاب دون المساس بالمواطنين المدنيين.

وأكد كذلك أنه تم تجفيف منابع التمويل المادي والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية، تم ضبط 1025 طنا ، مليون كيلو متفجرات والمواد ثنائية الاستخدام أثناء وصولها للموانئ المصري وبعض الأحياء الشعبية التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

وأشار إلى سعي العناصر الإرهابية للحصول على مواد ثنائية الاستخدام المتوفرة في السوق المحلي من أسمدة زراعية وحمض الكبريتيك المُركز، لاستخدامها في صناعة العبوات وتم تشديد الرقابة على تلك المواد.

وأوضح أنه تم القبض على شبكة تعمل في توريد دوائر كهربائية وبعض التشكيلات العصابية التي توفر الدعم المادي واللوجستي بالتعاون مع محلات صرافة ومصوغات وشركات سياحة تتلقى مبالغ مالية حيث تم ضبط 115 مليون جنيه.