﻿طاهر بن حسين: السبسي فشل في تقمص شخصية بورقيبة و«النهضة» أكثر ديمقراطية من «النداء»

تونس – «القدس العربي» : قال طاهر بن حسين رئيس حركة «مستقبل تونس» إن الرئيس الباجي قائد السبسي «فشل» في تقمص شخصية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عبر تجميع السلطات كلها في يده وهو ما تسبب بمشكلات عدة في البلاد، كما اعتبر أن حكومة يوسف الشاهد لا تمتلك برنامج عمل و»عملها مبني على إدارة الأرقام بينما الظرف الحالي يستوجب إدارة البشر».

واعتبر، من جهة أخرى، أن حركة «النهضة» أكثر ديمقراطية من حزب «نداء تونس» الذي قال إنه تحول إلى شظايا، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن حركة النهضة «طائفة دينية وليست حزبا سياسيا»، مشيرا إلى أن التصريحات التي تصدر عن رئيسها أقرب إلى «الفتاوى» من الخطاب السياسي.

وكان بن حسين أعلن السبت عن إطلاق حركة «مستقبل تونس»، حيث ذكر في تصريح خاص لـ «القدس العربي» الأسباب التي دعته لتأسيس حزبه الجديد وتتعلق بأن «الحزب الأول في الانتخابات السابقة (نداء تونس) انفجر وأصبح شظايا ورجعنا إلى المربع الأول من حيث الفراغ السياسي في البلاد، السبب الثاني هو أن الجانب الاجتماعي مُغيّب تماما لدى غالبية الأحزاب السياسية، في حين أن الدولة التونسية بُنيت على الخدمات الاجتماعية والدور الاجتماعي للدولة، كما أن غالبية الأحزاب تم تأسيسها لخدمة المصالح الشخصية لمؤسسيها بهدف الوصول إلى السلطة، ولأول مرة يتم تأسيس حزب يلتزم مؤسسه من البداية بعدم الترشح إلى أي منصب رئاسي أو برلماني، ويركز منذ البداية على الديمقراطية الحزبية التشاركية ويسعى لتجديد الطبقة السياسية لإبراز الطاقات الشبابية والكفاءات الكامنة التي تقف الأحزاب الأخرى كحاجز لعدم وصولها للمقدمة».

واعتبر بن حسين أن الرئيس الباجي قائد السبسي أراد تقمّص شخصية الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حيث «أراد تجميع كل السلطات في يده (على غرار ما فعل بورقيبة) رغبة منه في تقمص هذه الشخصية، لكنه نسي أن الظرف ليس ظرف بناء الدولة العصرية زمن بورقيبة، كما أنه ليس بورقيبة وليس له حزب بورقيبة فكل مقومات الشخصية البورقيبية مفقودة، فكيف له أن يلعب دور بورقيبة؟».

كما اعتبر أن رئيس يوسف الشاهد «ليس رجل المرحلة، وكل عمل حكومته مبني على الأرقام، بينما الظرف الحالي يستوجب إدارة البشر، أي إقناع البشر ببرامج معينة وتعبئة المواطنين من أجل تحقيقها وليس إدارة الأرقام، كما أنه في التمشي الحالي للحكومة كل الطاقات الوطنية الذاتية غير مستعملة، فلدينا 250 ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وكأنهم ثقل على أكتاف الدولة، في حين أنهم يشكلون كنزا يمكن استخدامه من أجل التنمية، فكل الطاقات الوطنية تقريبا مغفلة وغير موجودة، وعادة عندما أطالب بتقييم عمل الحكومة الحالية أقول: يجب أن يكون هناك عمل كي أقيمه».

وكان عدد من الأحزاب، بينهم حركة «مشروع تونس» وحزب «الاتحاد الوطني الحر» أعلنوا مؤخرا عن تشكيل تحالف سياسي جديد بعنوان «جبهة الإنقاذ»، بهدف إنقاذ الوضع الاقصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد، مؤكدين «فشل» منظومة الحكم الحالية بمعالجة أغلب الأزمات القائمة في البلاد.

وعبّر بن حسين عن عدم تفاؤله بمستقبل جبهة «الإنقاذ» الجديدة، مشيرا إلى أن «القائمين عليها هم أنفسهم كانوا سببا في إغراق السفينة فكيف سيسعون لإنقاذهم، فهم ساهموا في تفجير نداء تونس بشكل أو بآخر، ولذلك فصيحة الإنقاذ اليوم ليس لها أية مصداقية».

واعتبر، من جهة أخرى، أن حركة النهضة هي أكثر ديمقراطية من «نداء تونس»، لكن وصف ديمقراطية النهضة بأنها «ديمقرطية شكلية، فعندما يكون لديك حزب يعتمد على الطاعة والولاء فمن السهل جدا أن تحترم قواعد الديمقراطية الشكلية، لكن المصيبة أنه في نداء تونس سابقا حتى تلك الديمقراطية الشكلية كانت مفقودة، لكن رغم أن ديمقراطية النهضة شكلية، فهذا لا يمنع أن ثمة ديمقراطية موجودة فيها».

لكنه اعتبر، في الوقت نفسه، أن النهضة هي «طائفة دينية وليست حزبا سياسيا، فعندما تقرأ المبادىء الفكرية التي تأسست عليها حركة الاتجاه الإسلامي (تحولت لاحقا إلى حركة النهضة) سترى أنه من مقومات الانتماء لها الإيمان بالقضاء والقدر مثلا وليس تنمية البلاد والبشر والعدالة الاجتماعية، كما أن بعض تصريحات رئيسها راشد الغنوشي هي أقرب إلى الفتاوى من الخطاب السياسي، فالتصريح الذي يؤكد أن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) هو إسلام غاضب يعبر عن موقف رجل دين وليس رجل سياسة».