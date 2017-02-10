﻿غارة الأردن الجوية دمرت مرآبا لتجهيز السيارات الانتحارية وصهريجا قيد التفخيخ وتصريحات الجعفري وسليمان وشلاش ضد المملكة توقفت بشكل مفاجىء

عمان ـ «القدس العربي: استهدفت الغارة التي شنتها مقاتلات أردنية الجمعة الماضية على موقع عسكري لتنظيم «الدولة» قرب محور السويداء ـ درعا مرآبا عسكريا متخصصا بتجيهز السيارات المفخخة حسب معلومات طازجة حصلت عليها «القدس العربي».

البيان الرسمي الأردني كان قد تحدث عن استهداف طائرات بلا طيار لموقع عسكري احتله تنظيم «الدولة» من الجيش السوري.

الموقع هو عبارة عن مخزن مسلح يحتوي على كمية كبيرة من الذخائر والمتفجرات ويعمل فيه فريق عسكري من ميكانيكي «الدولة» قوامه 15شخصاً.

الموقع الذي قصف ودمرته الطائرات الأردنية بالكامل مخصص لتجهيز السيارات المفخخة وتم أيضاً إعطاب وتدمير صهريج مياه في المكان كان يتم تجيهزه لعملية مفخخة دون معرفة الجهة التي سيهاجمها.

وتعتقد أوساط الاستخبارات الأردنية والسورية بأن هذا الموقع قد يكون الذي استعمل لتجهيز شاحنتين في الماضي هاجمت الأولى تداشيم عسكرية أردنية على الحدود مع منطقة الركبان الصحراوية وهاجمت الثانية معسكرا للاجئين مع نقطة إسناد للإغاثة الدولية في منطقة الركبان نفسها. وشكلت هذه الغارة بالمعني السياسي دليلاً مباشراً وسريعاًعلى نمو الاتصالات بين المؤسستين العسكريتين في عمان ودمشق حيث زار وفد عسكري سوري رفيع المستوى يقوده نائب الجنرال علي مملوك الأردن وأجرى لقاءات عسكرية مع قيادة الأركان مؤخرا.

ولاحظ مسؤول أردني بارز تحدث مع «القدس العربي» أن التصريحات العدائية التي كانت تنطلق على لسان مسؤولين في النظام السوري ضد الأردن توقفت منذ أربعة أسابيع تماما وتغيبت فجأة عن الرادار .

وأشار حصريا للتعليقات الموسمية التي كانت تهدد الأردن على لسان بشار الجعفري المسؤول السوري في الأمم المتحدة والجنرال بهجت سليمان سفير دمشق السابق في عمان المتواجد في بيروت بين الحين والآخر.

ولم ترصد فعلا تصريحات سورية عدائية تجاه الأردن منذ أسابيع بما فيها تلك التي كانت قاسية وتصدر عن عضو مجلس الشعب السوري المدعو الشيخ أحمد شلاش منذ بدأ التلفزيون الأردني يستعمل في أخباره عبارة «الجيش العربي السوري» بدلا من عبارة «الجيش النظامي السوري».

ويرشح هذا الوضع الهادئ دبلوماسيا وسياسيا عمان ودمشق للبحث في خطوة قادمة قد تكون على شكل تسمية القائم حاليا بأعمال السفارة السورية في عمان كسفير بصفة رسمية وتسمية وعودة السفير الأردني إلى دمشق.