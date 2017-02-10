﻿ريال مدريد بصدد تجديد عقد بنزيمة!

مدريد – د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية اسبانية أن ريال مدريد يعتزم التأكيد على ثقته بالنجم الفرنسي كريم بنزيمة، من خلال تجديد عقده بزيادة في الراتب، في حزيران/ يونيو المقبل. وذكرت صحيفة “آس″ الأسبانية أن الريال يعتزم تمديد عقد بنزيمة لمدة عامين، علما أن عقده الحالي يستمر حتى 30 يونيو 2019 .وأشارت الصحيفة إلى أن التجديد يشكل تأكيدا من النادي على ثقته بالمهاجم الفرنسي الذي تعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، وأن الريال يعتزم التوصل إلى اتفاق بنهاية الموسم الجاري.

… ويصدر كتابا حول إنجازاته الكروية لعام 2016

مدريد – الأناضول: كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، النقاب عن كتاب أصدره النادي الملكي حول الإنجازات التي حققها الفريق الملكي خلال 2016. ووفقًا لموقع النادي فإن الكتاب الذي أصدره الريال جاء بعنوان “اللقب الحادي عشر، الكأس السوبر ومونديال الأندية”. وأقيم حفل التقديم في قاعة باستاد “سانتياغو برنابيو”، واستعرض الكتاب ما حققه الفريق العام الماضي عندما توّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، إضافة إلى فوزه بكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبي. وقال بيريز: “هذه البطولات تمثل حلما للجميع وتساهم في تعزيز أكبر أسطورة لكرة القدم، التي يشكل اللاعبون والمدرب زيدان جزءا منها”.

يوفنتوس يعلن انتقال لاعبه هيرنانيس إلى ناد صيني

روما – الأناضول: أعلن يوفنتوس الإيطالي، انتقال لاعبه البرازيلي أندرسون هيرنانيس إلى الدوري الصيني. وقال: “سينتقل هيرنانيس بصفقة 8 ملايين يورو الى هيبي فورشن ويتوجب على النادي الصيني دفعها خلال 15 يوما، إضافة إلى مليوني يورو حوافز متوقفة على أداء اللاعب”. وخرج هيرنانيس من حسابات المدرب ماسيميليانو أليغري الموسم الجاري، حيث خاض 10 مباريات فقط معظمها كبديل. وبدأت الأندية الصينية في السنوات الأخيرة باستقطاب العديد من النجوم، أبرزهم المالي عمر كانوتيه والإيفواري ديدييه دروغبا والبرازيلي روبينيو وآخرهم الثنائي البرازيلي أوسكار والكسندر باتو والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

الإيطالي ماريسكا يعلن اعتزاله

روما – د ب أ: أعلن الإيطالي إينزو ماريسكا، اللاعب السابق لفريقي أشبيلية وملقة الأسبانيين، اعتزاله عن 37 عاما. وقضى ماريسكا أغلب فترات مسيرته الاحترافية في إيطاليا، لكنه لعب أيضا في إنكلترا واليونان إلى جانب خمسة مواسم قضاها في أسبانيا. وكانت الفترة الأكثر نجاحا في مسيرته، في المواسم الأربعة التي قضاها مع أشبيلية الذي انضم إليه من فيورنتينا الإيطالي عام 2005 مقابل 2.5 مليون يورو، حيث توج بلقبين في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) وكأس اسبانيا والكأس السوبر الأوروبية والسوبر الاسبانية. وسجل ماريسكا هدفين في نهائي كاس الاتحاد الأوروبي 2006 في شباك ميدلزبره الإنكليزي، وتوج حينذاك بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدها انتقل إلى اليونان حيث لعب لموسم واحد قبل العودة إلى اسبانيا في كانون الثاني/ يناير 2011 حيث ساعد ملقة في إحراز المركز الرابع بالدوري، ليشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وبعدها عاد إلى إيطاليا حيث لعب لسامبدوريا وباليرمو وأخيرا فيرونا.

دي بروين أفضل لاعب بلجيكي للعام الثاني على التوالي

بروكسيل – الأناضول: توّج كيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، بجائزة أفضل لاعب بلجيكي محترف للعام الثاني على التوالي. وانتزع دي بروين الجائزة بعد منافسة مع ثنائي تشلسي تيبو كورتوا وإدين هازارد، وديفوك أوريغى مهاجم ليفربول، وتوبى ألدرفيرالد مدافع توتنهام. وقدّم الجائزة لنجم مانشستر سيتي، الفرنسى تييري هنري أسطورة أرسنال الإنكليزي السابق، ومساعد مدرب المنتخب البلجيكي، ومذيع شبكة “سكاي سبورت” الإخبارية. وفاز دى بروين بجائزة أفضل لاعب بلجيكي بعد المستوى الكبير الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري تحت قيادة الإسباني جوسيب غوارديولا.

الهلال السعودي يضم عوض خميس لثلاثة مواسم

الرياض – الأناضول: أعلن نادي الهلال السعودي، التعاقد مع لاعب النصر، عوض خميس، بدون الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة. وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “توقيع اللاعب جاء بعد دخوله الفترة الحرة التي تمكنه من التوقيع لأي نادٍ بدون الرجوع لإدارة ناديه الحالي”. وأضاف: “يمثل عوض خميس بموجب العقد فريق الهلال لمدة ثلاث سنوات، بدءا من الموسم 2017-2018″. وأشارت وسائل إعلامية سعودية، أن اللاعب رفض عرض التجديد من ناديه النصر، وطالبهم برفع المقابل المادي له، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف النادي النصراوي. ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 35 نقطة. وبدأ عوض خميس (28 عاما) مسيرته مع نادي نجران قبل أن ينتقل للنصر، على أن يبدأ مسيرته الجديدة مع الهلال اعتبارا من الموسم المقبل.