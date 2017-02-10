﻿نادال ينسحب من بطولة روتردام للتنس

امستردام – د ب أ: تلقت بطولة روتردام للتنس، التي تنطلق الأسبوع المقبل، ضربة موجعة جديدة، بعدما قرر النجم الأسباني رافاييل نادال الانسحاب بناء على أوامر الأطباء الذين يتولون علاجه.

واستمع نادال (30 عاما)، الذي صعد مؤخرا لنهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الأربع الكبرى، للنصائح التي قدمها أطباؤه الذين طالبوه بضرورة إراحة معصم يده التي تعرضت للإجهاد جراء مشاركته في البطولة التي أقيمت بمدينة ملبورن الاسترالية. وجاء انسحاب نادال بعد 24 ساعة من قرار السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الفائز باللقب عام 2015، الاعتذار عن عدم المشاركة بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليمنى. وقال نادال: “أعتذر بشدة عن عدم قدرتي على اللعب في روتردام… عقب غيابي عن عدد من البطولات العام الماضي، فإنني بدأت الموسم الحالي بشكل جيد وبذلت جهدا كبيرا خلال جولتي في استراليا. اتخذت هذا القرار بناء على نصيحة الأطباء الذين طالبوني بإلحاح بضرورة حصولي على وقت كاف للراحة قبل العودة للمنافسات مرة أخرى، تجنبا لمزيد من الإصابات”. وتابع: “أدرك تماما مدى الإحباط الذي أصيبت به الجماهير الهولندية. أنا ممتن للغاية لمدير البطولة ريتشارد كرايتشيك لدعمه الكبير وتفهمه الموقف”. وبات الكرواتي مارين سيليتش، البطل السابق لفلاشينغ ميدوز، المصنف الأول للبطولة الآن، فيما جاء النمساوي دومينيك ثيم في التصنيف الثاني.