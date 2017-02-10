﻿الدوري السعودي: الهلال يتقدم في الصدارة والقادسية يعرقل الأهلي

الرياض – د ب أ: استعاد الهلال نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري السعودي، بعدما حقق فوزا ثمينا 2/صفر على مضيفه الفيصلي في المرحلة الثامنة عشرة.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، أحرز سلمان الفرج الهدف الأول للهلال في الدقيقة 51، فيما تكفل عمر خربين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78. وأعاد الهلال البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب تعادل الفريق المفاجئ 1 /1 مع ضيفه القادسية في المرحلة الماضية.

وواصل القادسية مفاجآته بعدما ألحق بضيفه الأهلي خسارة مدوية 4/1. وأوقف القادسية، الذي تغلب 3/2 على النصر وتعادل 1/1 مع الهلال في المرحلتين الماضيتين، قطار انتصارات الأهلي (حامل اللقب) التي استمرت على مدار مبارياته السبع الأخيرة. وارتفع رصيد القادسية إلى 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الهلال. وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفي عبدالمحسن فلاتة في الدقيقتين 41 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وحافظ القادسية على أدائه اللافت في الشوط الثاني، ليسجل بيسمارك فيريرا ونايف هزازي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و77، قبل أن يسجل النجم السوري عمر السومة هدف حفظ ماء الوجه للأهلي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة. وألحق القادسية الخسارة الرابعة للأهلي هذا الموسم، علما أنها الهزيمة الأثقل التي يتعرض لها فريق المدرب السويسري كريستيان غروس في الموسم الحالي.

الدوري الإماراتي: دبا الفجيرة يفاجئ العين بثنائية في عقر داره

أبوظبي – د ب أ: تلقت آمال العين في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي ضربة موجعة، عقب تلقيه خسارة مفاجئة 1/2 أمام ضيفه دبا الفجيرة في المرحلة الثامنة عشرة التي شهدت أيضا فوز الوصل على مضيفه الشارقة بالنتيجة ذاتها.

وتجمد رصيد العين، الذي تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم، عند 37 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق سبع نقاط خلف الجزيرة (المتصدر)، الذي باتت الفرصة مواتية أمامه لتوسيع الفارق إلى عشر نقاط، حال فوزه على مضيفه بني ياس (متذيل الترتيب) في المرحلة ذاتها. وارتفع رصيد دبا الفجيرة إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) مؤقتا، علما أن هذا هو الفوز الثالث للفريق هذا الموسم. وبادر العين بالتسجيل عن طريق كايو فيرنانديز في الدقيقة 52، قبل أن يدرك دبا التعادل سريعا عبر النيران الصديقة، بعدما سجل خالد عبدالرحمن لاعب العين هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56. وبينما حاول العين العودة للتقدم في النتيجة، أضاف برونو موراييس الهدف الثاني لدبا في الدقيقة 76. وارتقى الوصل إلى المركز الثاني، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه 2/1 على مضيفه الشارقة. وأحرز كايو كانيدو الهدف الأول للوصل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل جيلمين ريفاس للشارقة في الدقيقة 64 من ركلة جزاء أيضا. وأعاد حميد عباس التقدم للوصل مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79. وارتفع رصيد الوصل إلى 39 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

الدوري القطري: الخريطيات يستعيد توازنه بثنائية في السيلية

الدوحة – د ب أ: وضع الخريطيات حدا لنتائجه المهتزة في الدوري القطري، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2/1 من ضيفه السيلية في افتتاح المرحلة العشرين.

وارتفع رصيد الخريطيات إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد السيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع مؤقتا. وتقدم السيلية بهدف مبكر لدراغوس غريغور في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل محمود سعد في الدقيقة 31، وأضاف محمد عبدالله الهدف الثاني للخريطيات في الدقيقة 49. يذكر أن هذا الانتصار الأول للخريطيات منذ أكثر من شهر، حيث يرجع آخر فوز له إلى الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما تغلب على ضيفه الوكرة بالنتيجة ذاتها ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

كأس مصر : سموحة يطيح بالإسماعيلي ويتاهل إلى دور الثمانية

القاهرة – د ب أ: التحق سموحة بركب المتأهلين لدور الثمانية لكأس مصر، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1/صفر من الإسماعيلي في دور الستة عشر.

وتقمص أحمد مكي دور البطولة بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 71، ليقود الفريق السكندري لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي على الإسماعيلي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2/1 في الدوري. وضرب سموحة موعدا في دور الثمانية مع فريق مصر المقاصة، الذي صعد للدور ذاته عقب فوزه 3/صفر على بتروجيت الأربعاء.

الدوري الجزائري: اتحاد بلعباس يهزم مولودية وهران وينتزع الوصافة

الجزائر – د ب أ: انتزع اتحاد بلعباس وصافة الدوري الجزائري، اثر تغلبه على ضيفه وجاره مولودية وهران 2-صفر في المرحلة التاسعة عشرة.

والفوز هو الرابع على التوالي لاتحاد بلعباس الذي رفع رصيده الى 33 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن مولودية الجزائر المتصدر، ومتقدما بنقطة واحدة عن وفاق سطيف الثالث، بينما توقف رصيد وهران عند 29 نقطة في المركز الرابع. وسجل كريم زواري وابو سفيان بالغ هدفي بلعباس في الدقيقتين 45 و58. وتغلب شباب قسنطينة على ضيفه اتحاد الجزائر (حامل اللقب) بهدف سجله عبدالحكيم سامر في الدقيقة 51. ورفع شباب قسنطينة رصيده الى 21 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند 27 نقطة في المركز السادس. وسحق شباب بلوزداد ضيفه مولودية بجاية بثلاثية نظيفة، سجل منها محمد امين حامية هدفين في الدقيقتين 48 و67 من ركلة جزاء، في حين احرز البديل سيد علي لكروم الهدف الثالث في الدقيقة الاول من الوقت المحتسب بدل الضائع. وبات رصيد شباب بلوزداد 20 نقطة في المركز الحادي عشر، اما بجاية فيتذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.