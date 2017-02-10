﻿الفيفا يعلن قيمة صفقات اللاعبين في أندية أقوى مسابقات الدوري في أوروبا

برلين – د ب أ: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الدوري الفرنسي كان الأكثر إنفاقا بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، والتي بلغت القيمة الإجمالية لصفقات انتقالات اللاعبين بها خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير الماضي 573.2 مليون دولار، في رقم قياسي جديد.

وذكر الفيفا من خلال نظام “تي إم إس″ لتنظيم الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، أن أندية الدوري الفرنسي أنفقت 188.1 مليون دولار، وجاء في المقدمة صفقة باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب الوسط الألماني جوليان دراكسلر مقابل 45 مليون يورو. بينما أنفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 169.5 مليون دولار، والدوري الألماني 122.7 مليون دولار، والدوري الأسباني 56.5 مليون دولار، والدوري الإيطالي 36.4 مليون دولار. وذكر الفيفا أن حجم الإنفاق ارتفع بنسبة 50.3 بالمئة، رغم أن عدد الصفقات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا ازداد بنسبة 3.4 بالمئة فقط. وعلى مستوى أندية 161 من الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء بالفيفا، بلغ إجمالي حجم الإنفاق على الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية 856.3 مليون دولار. وأبرم 14.6 بالمئة فقط من صفقات انتقالات اللاعبين بمقابل مادي، بينما أبرمت 62.2 بالمئة من الصفقات بدون مقابل لانتهاء عقود اللاعبين مع أنديتهم، بينما بلغت نسبة الانتقالات على سبيل الإعارة والعودة بعد انتهاء الإعارة 26 بالمئة من إجمالي الصفقات.

وشهدت سوق الانتقالات صفقات كبيرة أبرمتها أندية صينية، بينها صفقتا التعاقد مع أوسكار من تشلسي الإنكليزي وكارلوس تيفيز من بوكا جونيورز الأرجنتيني. وأطلق نظام “تي إم إس″ من الفيفا في عام 2010 لضمان المزيد من الشفافية في صفقات اللاعبين ولحماية القاصرين منهم، لكنه يطبق فقط على الانتقالات الدولية وليس انتقالات اللاعبين من ناد إلى آخر داخل الدولة ذاتها. وكانت أغلب نفقات أندية الدوري الفرنسي على ضم 77 لاعبا من خارج فرنسا، بينما حصدت 33.3 مليون دولار من صفقات بيع 73 لاعبا إلى الخارج، وعلى غير المعتاد، كان مبلغ الـ188.1 مليون دولار الذي أنفقته خلال سوق الانتقالات الشتوية أكبر من حجم النفقات في السوق الصيفية. وكان الدوري الإنكليزي أكثر توازنا، حيث أنفقت أنديته 169.5 مليون دولار على ضم 146 لاعبا، بينما حصدت 167.6 مليون دولار من بيع 151 لاعبا. وأنفقت أندية البوندسليغا 122.7 مليون دولار على شراء 98 لاعبا، بينما حصدت 68.3 مليون دولار من بيع 71 لاعبا، وشكلت صفقة دراكسلر وحده ثلثي المبلغ الوارد للبوندسليغا. أما أندية الدوري الأسباني فأنفقت 56.5 مليون دولار على شراء 127 لاعبا وحصدت 18.7 مليون دولار فقط من بيع 65 لاعبا. وكانت أندية الدوري الإيطالي الوحيدة التي زاد حجم إيراداتها على نفقاتها، حيث حصدت 43.3 مليون دولار من بيع 74 لاعبا، بينما أنفقت فقط 36.4 مليون دولار في شراء 72 لاعبا.