﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتطلع إلى تعزيز صدارته على حساب كالياري

روما – د ب أ: يتواصل سباق المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس (المتصدر) وملاحقه المباشر روما، حيث يخوضان مواجهتين خارج ملعبيهما غدا في المرحلة الرابعة والعشرين، بعدما حقق كل منهما انتصارا ثمينا منتصف الأسبوع الجاري.

ويدخل يوفنتوس مباراته أمام مضيفه كالياري، الخامس عشر، بأعصاب هادئة، بعدما وسع الفارق أمام روما إلى سبع نقاط، عقب فوزه 2/صفر على مضيفه كروتوني الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة، ليواصل التحليق منفردا في الصدارة. ويحل روما ضيفا على كروتوني، القابع في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، وهو منتشيا بفوزه الكبير 4/صفر على ضيفه فيورنتينا الثلاثاء. وقال ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس: “روما ونابولي (الثاني والثالث) يؤديان بشكل جيد للغاية، لكن يتعين علينا التركيز على ما ينبغي علينا القيام به”. وسيكون بانتظار يوفنتوس في جزيرة سيردينيا كل من التشيلي ماوريسيو إيسلا وماركو بورييلو اللذين سبق لهما اللعب للفريق، حيث يسعى كلاهما لمواصلة النتائج الجيدة لكالياري على ملعبه هذا الموسم، بعدما حقق سبعة انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين. وقال إيسلا: “الجميع يقول إننا نبذل أقصى الجهد حين نلعب على ملعبنا”. وأضاف: “إننا نستعد بشكل جيد. وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية”. وأوضح: “روما ونابولي والإنتر يؤدون جيدا، لكن يوفنتوس يحافظ على سلسلة انتصاراته. إنها واحدة من تلك المباريات التي يرغب جميع اللاعبين في إظهار كل ما لديهم إمكانات”.

في المقابل، يبدو لوتشيانو سباليتي، مدرب روما، سعيدا بعدما استعاد فريقه الاتزان عقب خسارته المفاجئة 2/3 أمام مضيفه سامبدوريا، وقال: “إننا نقدم موسما ممتازا، مثل نابولي، فيما يؤدي يوفنتوس بشكل أفضل حتى الآن”. وأضاف: “من واجبنا الاستمرار في محاولة اقتناص اللقب حتى الرمق الأخير، هناك أوقات في الرياضة يمكنك أن تعاني خلالها من التراجع في المستوى، وما زال لدينا عدد من المباريات والوقت أمامنا لمحاولة التدارك”. ويخوض لاتسيو، صاحب المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي، بفارق خمس نقاط خلف نابولي، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلاقي ضيفه ميلان يوم الاثنين المقبل. ويفتقد الإنتر، الخامس، خدمات نجميه إيفان بيريسيتش وماورو إيكاردي بسبب الإيقاف، فضلا عن مارسيلو بروزوفيتش المصاب، خلال لقائه مع ضيفه إمبولي غدا. ويلتقي فيورنتينا مع ضيف أودينيزي اليوم، في حين يلتقي باليرمو مع ضيفه أتالانتا، وساسولو مع كييفو، وتورينو مع بيسكارا، وسامبدوريا مع بولونيا الأحد.