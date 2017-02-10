﻿الدوري التركي: إيقاف الهولندي فان بيرسي 3 مباريات لـ«سلوك غير أخلاقي»!

أنقرة – الأناضول: قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف الهولندي روبن فان بيرسي، المحترف في صفوف فناربخشه، 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية 19 ألف و500 ليرة تركية (5270 دولارا)، لقيامه بـ”بسلوك غير أخلاقي” خلال مباراة فريقه أمام بشكتاش الأحد الماضي.

وشهدت المباراة ضمن الدور ثمن النهائي لكأس تركيا، أحداث شغب ومشاجرات بين اللاعبين، عندما قام لاعب بشكتاش، الصربي دوسكو توسيتش بتوجيه ضربة رأسية إلى فان بيرسي متهما إياه بـ”الخشونة الزائدة وسب عائلته”، ليتلقى توسيتش بطاقة حمراء تبعها دخول عدد من اللاعبين الاحتياطيين والمدربين إلى الملعب. وفي بيان لها عبر موقع الاتحاد التركي، أضافت لجنة الانضباط: “تم أيضا توقيف توسيتش 4 مباريات وغرامة مالية 71 ألف ليرة (19 ألف و190 دولار)، لضربه فان بيرسي وتلقيه بطاقة حمراء واعتراضه على قرار الحكم”. كما وقعت اللجنة عقوبة الإيقاف على شنول غونيش مدرب بشكتاش، لمباراة واحدة وغرامة مالية 13 ألف ليرة (3515 دولار)، لمشاركته في الأحداث والإمساك بوجه لاعب فناربخشه، الدنماركي سايمون كيار. وفرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على فناربخشه 52 ألف و500 ليرة (14 ألف و190 دولار)، وعلى بشكتاش 30 ألف ليرة (8 آلاف و100 دولار) بسبب الشغب الجماهيري. وتأهل فناربخشه إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لكأس تركيا بعدما تغلب على بشكتاش بهدف دون رد سجله الهولندي روبن فان بيرسي في مباراة جاءت ساخنة ومشحونة من الجانبين.