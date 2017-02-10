﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ ولايبزيغ يتطلعان الى استعادة توازنهما

برلين – د ب أ: يتطلع بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني ووصيفه لايبزيغ لاستعادة توازنهما في مواجهة طموح فريقين مهددين بالهبوط من البوندسليغا في الجولة العشرين.

ويواجه البايرن اليوم انغولشتاد الثاني من القاع في أعقاب إعلان قائد الفريق فيليب لام اعتزاله في نهاية الموسم، وما زال الفريق يسعى لتقديم مستواه المعهود منذ نهاية فترة العطلات الشتوية. ويلتقي لايبزيغ مع ضيفه هامبورغ الثالث من القاع، في أعقاب هزيمة الفريق صفر/1 على ملعب بوروسيا دورتموند، خلال المباراة التي شهدت اعتداء بعض جماهير دورتموند على مشجعي الفريق ما أدى إلى وقوع إصابات. وتصب التوقعات لمصلحة البايرن ولايبزيغ، لكن انغولشتاد وهامبورغ أظهرا بعض التطور في النتائج والأداء الفترة الماضية. وفاز هامبورغ على ليفركوزن في الدوري وكولون في كأس ألمانيا، فيما تغلب انغولشتاد على هامبورغ لكن حالفه سوء حظ خلال خسارته أمام شالكه وهيرتا برلين بنتيجة واحدة صفر/1. وبعد التعادل مع شالكه 1/1 في الجولة الماضية يتصدر البايرن برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ (42 نقطة)، ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 35 نقطة يليه دورتموند وهوفنهايم برصيد 34 نقطة ثم هيرتا برلين برصيد 33 نقطة يليه كولون برصيد 32 نقطة.

وبعد التعادل مع شالكه لم يقدم البايرن المستوى المأمول خلال فوزه على فولفسبورغ 1/صفر في كأس ألمانيا الثلاثاء. لكن قرار لام بالاعتزال في نهاية الموسم ألقى بظلاله على مباراة الكأس. وقرر لام عدم تولي منصب مدير الكرة في البايرن على عكس المتوقع. وأبدى البايرن تعجبه في بيان رسمي من قرار لام ووكيل أعماله. وكان لام اعتزل اللعب الدولي في 2014 بعد فوزه مع المنتخب الألماني بكأس العالم. وخسر انغولشتاد في جميع مبارياته الثلاث الماضية أمام البايرن في البوندسليغا. ومن جانبه خسر لايبزيغ ثلاث مرات هذا الموسم، آخرها أمام دورتموند، لكنه سيستعيد اليوم جهود نجم وسطه السويدي ايميل فورسبرغ بعد انتهاء فترة إيقافه ثلاث مباريات، علما أن اللاعب جدد عقده مع الفريق مؤخرا. وقد يفتقد لايبزيغ عددا من لاعبيه بسبب نزلات البرد، لعل أبرزهم الهداف تيمو فيرنر. ومن جانبه يسعى هامبورغ لمواصلة صحوته التي تحققت خلال المباريات الماضية. ويلتقي اليوم دارمشتاد متذيل الترتيب مع دورتموند وفيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت وشالكه مع هيرتا برلين. وتختتم الجولة الأحد بلقاءي فولفسبورغ مع هوفنهايم وفرايبورغ مع كولون.