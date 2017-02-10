﻿الإيقاف يحرم برشلونة من سواريز في نهائي الكأس

برشلونة – د ب أ: قرر الاتحاد الأسباني لكرة القدم إيقاف الأوروغواني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مباراتين في كأس أسبانيا، ما يعني غيابه عن الفريق الكتالوني في المباراة النهائية أمام ألافيس في 27 أيار/ مايو المقبل.

وتلقى سواريز البطاقة الحمراء عقب حصوله على الإنذار الثاني خلال تعادل برشلونة 1/1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب الدور قبل النهائي الثلاثاء الماضي. ووفقا للوائح البطولة فإن اللاعب الحاصل على بطاقة حمراء يتم إيقافه مباراة واحدة، فيما قرر الاتحاد الإسباني معاقبته بالإيقاف مباراة أخرى، بعدما رفض الذهاب إلى غرفة خلع الملابس عقب طرده، مفضلا البقاء في أرض الملعب حتى نهاية اللقاء. ورفض الاتحاد الأسباني الاستئناف الذي تقدم به برشلونة ضد قرار طرد سواريز، رغم قيامه بإلغاء بطاقة صفراء حصل عليها زميله سيرخيو بوسكيتس في المباراة ذاتها. وحصل سواريز على إنذار ثان على خلفيه احتكاكه مع كوكي لاعب أتلتيكو مدريد. وقال سواريز عقب المباراة: “حصولي على بطاقة صفراء أخرى أمر مثير للسخرية، أنا لم أرتكب خطأ من الأساس، لم أفعل شيئا على الإطلاق”.