﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يتطلع إلى خطوة جديدة نحو منصة التتويج على حساب بيرنلي

لندن – د ب أ: يتطلع تشلسي إلى التقدم خطوة جديدة على طريق الوصول إلى منصة التتويج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفا على بيرنلي مساء الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين، والتي تنطلق منافساتها اليوم وتختتم مساء الاثنين.

ويحتل تشلسي الصدارة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه توتنهام الثاني والذي يحل ضيفا على ليفربول، الخامس، مساء اليوم. وفرض تشلسي هيمنته على الصدارة بعد سلسلة من العروض القوية، حيث لم تتلق شباكه سوى ثمانية أهداف خلال آخر 15 مباراة خاضها بالدوري. ويرى تيبو كورتوا حارس مرمى تشلسي أن الفريق يدافع بجميع خطوطه، وقال: “ندافع بشكل رائع كفريق. لا تقتصر مهمة الدفاع على ثلاثة أو خمسة لاعبين أمامي، وإنما يؤدي كل لاعبي الفريق الواجب الدفاعي، وعندما نلعب بهذه الطريقة، يصعب على الفرق الأخرى هز شباكنا.” وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح تتويج تشلسي باللقب للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، حيث يعتلي الصدارة بفارق تسع نقاط قبل 14 مرحلة من نهاية المسابقة. لكن كورتوا يرى أنه لا يفترض التهاون في ظل ترقب توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وكذلك مانشستر يونايتد أي كبوة لتشلسي على أمل انتزاع الصدارة. وقال كورتوا: “نعرف أنه لا يزال أمامنا 14 مباراة، لذلك نود إظهار قوتنا ولا نريد إهدار النقاط… في المباراة المقبلة سنلتقي بيرنلي على ملعبه، وهي مواجهة دائما تكون صعبة. تركيزنا منصب على المباراة المقبلة ويجب أن نكون مستعدين.”

ويتطلع توتنهام إلى توسيع الفارق الذي يفصله عن ليفربول إلى سبع نقاط، لكن مهمته ربما لن تكون سهلة على ملعب “أنفيلد” اليوم، خاصة وأن ليفربول لم يحقق أي انتصارات خلال خمس مباريات بالدوري، ويتطلع إلى استعادة توازنه. ولم يتلق توتنهام أي هزيمة طوال شهرين ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم للحفاظ على أمله في انتزاع الصدارة. وقال هاري كاين مهاجم توتنهام: “نشعر بأننا في مستو جيد بينما يعاني ليفربول في الوقت الحالي، لكن أحيانا يكون هذا الوضع خطيرا حيث سيكافح ليفربول لاستعادة مذاق الانتصارات من جديد.” وأضاف: “لذلك علينا الاستعداد، كما أن المباراة تشكل فرصة أمامنا للتفوق بفارق سبع نقاط وبالتالي علينا التحلي بالتركيز والاستعداد.” ورغم أن ليفربول أهدر العديد من النقاط أمام فرق بالنصف الثاني من الدوري، إلا أن الفريق لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم أمام منافسيه في المراكز الستة الأولى. أما مانشستر سيتي، الثالث بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام، فيخوض مباراته مساء الاثنين حيث يحل ضيفا على بورنموث. ويترقب الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال حالة المدافع هيكتور بيليرين، قبل الاستقرار على تشكيلته لمواجهة هال في افتتاح المرحلة اليوم، حيث تعرض بيليرين لارتجاج إثر التحام مع ماركوس ألونسو خلال المباراة أمام تشلسي مطلع هذا الأسبوع. أما مانشستر يونايتد، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال 15 مباراة متتالية، فيستضيف واتفورد، بينما يحل إيفرتون السابع ضيفا على ميدلزبره، ويلتقي سندرلاند مع ساوثهامبتون ووستهام مع وست بروميتش ألبيون وستوك مع كريستال بالاس، بينما يلتقي سوانزي مع ليستر حامل اللقب مساء الأحد.