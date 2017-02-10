﻿ميريام كلينك تشبّه نفسها بمريم العذراء… والكنيسة تطلب ملاحقتها

بيروت- « القدس العربي»: تفاعلت قضية تشبيه عارضة الازياء ميريام كلينك نفسها بمريم العذراء بعدما نشرت صورة جريئة لها كتبت عليها « Ave Maria « ، وطالبت السلطة الكنسية في لبنان بملاحقتها واتخاذ التدابير القانونية بحقها.

وتمّ تداول هذه الصورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم إلى التحذير مما نُشر. وقال «بلغني أنه على مواقع التواصل الإجتماعي هناك إحدى الفنانات كانت بصورة عارية وكتبت تحتها «Ave Maria» ، هذا الشيء مرفوض لأن سرّ مريم الأم الطاهرة والنقيّة التي حُبِل بها بلا دنس لا يمكن لأحد أن يشوّهه، ونحن لن نقبل أبداً هذا الموضوع ، ونطلب من مكتب جرائم المعلوماتية ملاحقة هذا الشخص أياً يكن وإتخاذ التدابير القانونية بحقه .»

ولفت أبو كسم إلى « ان هذا بمثابة إخبار للنيابة العامة ولمكتب جرائم المعلوماتية للتحرك سريعاً وملاحقة هذا الموضوع «، مضيفاً « لا أحد يمكنه التستر لا تحت أسم فن او شيء آخر وإهانة الكرامات وإهانة رمز كبير مثل مريم العذراء على وسائل التواصل»، مشيراً إلى ان « هناك أجهزة تتابع وتلاحق، من بين هذه الأجهزة مشكوراً جهاز الأمن العام الذي نتعاون معه من أجل الحفاظ على الحريات وعلى الكرامات وكل المقدسات والرموز الدينية».