﻿فرنسا أول وجهة سياحية في العالم

بياريتز (فرنسا) ـ أ ف ب: أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة أن حوالي 83 مليون سائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل تراجعا بالمقارنة مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الأولى في العالم . ففي 2015، سجلت فرنسا الرقم القياسي الذي بلغ 85 مليون سائح.

وكشف وزير الخارجية جان- مارك ايرولت في مؤتمر صحافي عقده في بياريتز (جنوب غرب) أن «2016 ستبقى سنة مختلفة، بسبب الاعتداءات والأحوال الجوية والتحركات الاجتماعية». وتحدث عن رقم للزائرين الأجانب بلغ ما بين 82،5 و83 مليونا.