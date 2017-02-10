﻿علماء بريطانيون ينجحون في صناعة أنسجة قلبية نابضة

أنقرة ـ الأناضول: تمكّن علماء بريطانيون في جامعة يورك، من إنتاج أنسجة قلبية صناعية نابضة، تتوافق مع الخلايا التي يتكون منها القلب. وحسب ما نشرته موقع «دايلي سايانس» الطبي، تمكن بروفيسور الكيمياء محمد يوسف ومجموعة من طلابه، من إنتاج نسيج عضوي، مؤلف من خلايا قابضة كخلايا عضلات القلب، وخلايا الأنسجة الضامة وخلايا الأوعية.

و حسب الموقع، فإنّ خلايا النسيج العضوي الجديد، تنقبض وتتمدد عند تعرضها للصدمة الكهربائية تماما كخلايا العضلة القلبية .

وقبل هذا الاكتشاف، تمكن العلماء من إنتاج أنسجة عضوية صناعية بمساعدة هيكل متحرك (عبارة عن دعامة أو هيكل بروتيني وتلعب دورا أساسيا في النقل والحركة داخل الخلية) إلا أن ردة فعلها وحركتها عند تعريضها للصدمة الكهربائية، تختلف عن الأنسجة المكونة من خلايا مختلفة.

أما خلايا الأنسجة الجديدة، للبروفسور يوسف وفريقه، فهي تتلاءم مع أنواع الخلايا الثلاث في القلب، وتتوافق مع حركة انقباض القلب وانبساطه

وستكون للأنسجة الجديدة، فائدة كبيرة في أبحاث أمراض القلب وعمليات نقل القلب وعلى الرغم من إنتاج ملليمتر واحد فقط من الأنسجة القلبية إلى الآن، إلا أنّ الكشف الجديد يفتح الباب لصناعة قلوب اصطناعية في المستقبل.