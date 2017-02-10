﻿اسكتلندا: اعتقال خمسة يتاجرون في البشر

لندن ـ د ب أ:أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة اعتقال خمسة أشخاص، يشتبه في أنهم كانوا يتاجرون في البشر في اسكتلندا بعد تحقيق مشترك في مختلف أنحاء بريطانيا وسلوفاكيا.

وتم اعتقال امرأتين 25/ عاما/ و40/ عاما/ وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 58 و35 و28 عاما، بعد العثور على ثلاثة يشتبه أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر، خلال عمليات تفتيش للمنازل في مدينة «جلاسكو» أمس الأول الخميس.

وقال ستيف مكميلان، مفتش المباحث في الشرطة الاسكتلندية إن 13 امرأة أخرى، تم إنقاذهن في إطار التحقيق البريطاني الواسع، في حالة آمنة الان ويتلقين الدعم.

وأجريت التحقيقات في إطار جهود مشتركة بين قوات الشرطة في بريطانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى هيئات شريكة مثل وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول).)