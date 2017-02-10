﻿متحف يستحضر عالم الحيوانات المنقرضة

غازي عنتاب ـ الأناضول: يستعد القائمون على متحف الطبيعة وعلم الحيوان، في ولاية غازي عنتاب التركية، لفتح أبوابه أمام الزوار، في نيسان/ابريل المقبل، لرؤية نماذج من حيوانات منقرضة أو مهددة بالانقراض.

ومن المنتظر أن يضم المعرض 700 نموذج محنط لحيوانات، من 300 نوع، تشمل الثدييات والزواحف والطيور والحيوانات البحرية.

كما سيتيح المعرض المقام في حديقة الحيوانات، التي تعد الأكبر في تركيا، رؤية مجسمات لديناصورات وحيوانات منقرضة، قبل ملايين السنين.

وقال جلال أوز سويلر مدير دائرة حماية الحياة البرية، في بلدية غازي عنتاب (جنوب) إن الحيوانات جرى جلبها من حدائق الحيوانات في تركيا أو خارجها، بعد وفاتها، أو من الطبيعة. ونوه إلى أن عمليات التحنيط نُفذت بمنتهى الدقة، بحيث ستعرض الحيوانات وكأنها في بيئتها الطبيعية، وهي تتناول الطعام، أو أثناء قيامها بالصيد.

وتوقع أوز سويلر أن تجذب مجسمات الحيوانات المنقرضة انتباه الزوار على وجه الخصوص، وأن يزداد عدد زوار حديقة الحيوانات التي تعد ثاني أكبر حديقة من نوعها في أوروبا، مع افتتاح المتحف .