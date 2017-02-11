واشنطن تعوق تسمية سلام فياض مبعوثاً دولياً الى ليبيا

الامم المتحدة – أ ف ب – أعلن دبلوماسيون ان الولايات المتحدة أعاقت الجمعة في الامم المتحدة، تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً للامم المتحدة الى ليبيا.

وكان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ابلغ هذا الأسبوع مجلس الأمن عزمه على تعيين فياض على رأس بعثة الى ليبيا للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن اتفاق سياسي.

وقالت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة إلى الامم المتحدة في بيان، “منذ فترة طويلة جدا، كانت الامم المتحدة منحازة الى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل”، معربة عن “خيبة أملها” إزاء تسمية فياض.

وأضافت هالي “من الآن فصاعداً، ستقوم الولايات المتحدة بالتحرك دعما لحلفائها ولن تطلق كلاماً فقط”.

وكان الامين العام للامم المتحدة قد أمهل مجلس الأمن حتى مساء الجمعة، من اجل درس اقتراحه تعيين فياض خلفا للالماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وشغل فياض (64 عاماً) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضاً منصب وزير المال مرتين.

وسيناقش مجلس الامن الاربعاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في اليوم نفسه الذي من المقرر أن يلتقي خلاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وأشاد سفير اسرائيل في مجلس الامن داني دانون بقرار الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه “بداية حقبة جديدة تقف فيها الولايات المتحدة بثبات وراء إسرائيل ضد أي محاولات للاساءة الى الدولة اليهودية”.

ورفض المتحدث باسم غوتيريش التعليق على رفض الولايات المتحدة تسمية فياض لمنصب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا.

يأتي ذلك وسط مفاوضات دبلوماسية حول ادخال تغييرات على الاتفاق السياسي الذي ابرم بوساطة الامم المتحدة وادى الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.

وتعمل حكومة السراج في طرابلس منذ العام الماضي الا انها فشلت في ترسيخ سيطرتها على المناطق الشرقية التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.