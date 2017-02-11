أربعة قتلى جراء زلزال قوي في جنوب الفلبين

مانيلا – د ب أ – لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين، حسبما قالت مسؤولة محلية السبت.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7ر6 درجة على مقياس ريختر في انقطاع الكهرباء وانهيار العديد من المباني في وقت متأخر مساء الجمعة في إقليم سوريجاو ديل نورتي (730 كلم جنوب العاصمة مانيلا).

وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع الساعة 1003 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (1403 بتوقيت جرينتش).

وقالت سول ماتوجاس حاكمة الإقليم، في مقابلة مع محطة إذاعية بمانيلا السبت “هناك حالة من الفوضى، وكثير من المتضررين في حالة صدمة.. العديد من المناطق لا توجد بها كهرباء، وتم إغلاق المطار”.

وأوضحت ماتوجاس إن تقارير أفادت بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في الزلزال، لكنها لم تقدم تفاصيل عن كيفية وفاتهم.

وأضافت “تم نقل 68 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات من بينهم 13 أصيبوا بإصابات خطيرة”.

وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال كان بالقرب من مدينة سوريجاو.

من جانبها، قالت مينا ماراسيجان، المتحدثة باسم المجلس الوطني لإدارة مخاطر الكوارث إن العديد من الطرق تصدعت وأصبحت غير قابلة للعبور من خلالها، كما انهار جسران على الأقل في الإقليم.

وأضافت ماراسيجان إن العديد من المباني، ومن بينها فندق ومركز تجاري وسوبر ماركت، تعرضت لأضرار، حيث انهارت جدرانها وتحطمت نوافذها الزجاجية.

وتناثرت انقاض المباني والاسمنت والزجاج المحطم وقضبان الصلب في الشوارع، في حين سحقت بعض الأنقاض سيارات كانت متوقفة في الشوارع، حسبما أظهرت لقطات وصور للمناطق المتضررة.

وتقع الفلبين في “حزام النار” بالمحيط الهادئ ، حيث تحدث حوالي 90 بالمئة من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير يضرب البلاد قد بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين في تشرين أول/أكتوبر عام 2013 .