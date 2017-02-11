دونالد ترامب يقول انه ينظر في تقديم “مرسوم جديد” حول الهجرة

واشنطن – أ ف ب – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق القضاء العمل به، ومن بين تلك الخيارات تقديم نص مرسوم “جديد”.

وقال ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” إن، “المؤسف هو أن (اللجوء الى القضاء مجدداً) يتطلب وقتاً من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا ايضاً العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوماً جديداً”.

غير أن مسؤولين أميركيين أشاروا الى أنه لم يتم التخلي كليا عن خيار اللجوء مجدداً الى القضاء. ويبقى خيار اللجوء الى المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، مطروحا. وقال المسؤولون “نبقي الباب مفتوحاً على كل الخيارات”.

واوضح ترامب من على متن الطائرة التي أقلته الى فلوريدا حيث سيلعب الغولف في نهاية عطلة الاسبوع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه لن تكون هناك أي خطوة جديدة في هذا الصدد قبل الأسبوع المقبل، وسيكون ذلك “الاثنين او الثلاثاء ربما” على حد تعبيره.

وعندما سئل عما اذا كان سيصدر مرسوماً جديداً، أجاب “يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية (…)”.

وقال ترامب “سنمضي قدما ونواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمناً، سيحدث ذلك سريعاً”.

وكان الرئيس الاميركي قال قبل ساعات خلال مؤتمر صحافي مع آبي في البيت الابيض إنه “سيواصل الآلية القضائية”، مشدداً على انه سينتصر في هذا الملف.

ووجه القضاء الأميركي الخميس صفعة جديدة إلى ترامب بإبقائه مرسومه حول الهجرة معلقاً.

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير دخول مواطني ايران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة اربعة اشهر للاجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.

وهذا المرسوم الذي يبرره ترامب بضرورة مكافحة الإرهاب، هو من أبرز قرارات بداية عهده، وبالتالي فإنه يجد نفسه يخوض معركة قضائية يتوقع أن تكون طويلة.