أمريكي متهم بالتآمر لتنفيذ هجوم يقر بدعمه للدولة الإسلامية

نيويورك – رويترز – أقر رجل من مدينة نيويورك يوم الجمعة، بالذنب بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء بأنه ناقش تنفيذ هجوم بقنبلة بدائية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وأنه ساعد رجلاً آخر على السفر للانضمام للتنظيم المتشدد.

وأقر منذر عمر صالح (21 عاماً) بأنه مذنب في أربع تهم أمام محكمة اتحادية في بروكلين. وتشمل التهم التآمر لتقديم دعم مادي للدولة الإسلامية والهجوم على ضابط اتحادي من خلال الهجوم على سيارة تابعة لجهة أمنية وبحوزته سكين.

ويشير برنامج عن التطرف في جامعة جورج تاون إلى أن صالح أحد 114 شخصاً يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة منذ مارس آذار عام 2014 تتعلق بالدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات في العراق وسوريا.

ويسكن صالح في حي كوينز بمدينة نيويورك وهو مواطن أمريكي كان أحد ستة شبان في نيويورك ونيوجيرزي اتهموا بأنهم على صلة بمجموعة بايعت الدولة الإسلامية وناقشوا فكرة السفر للانضمام للتنظيم المتشدد.

وفي المحكمة اعترف صالح أنه في 2015 ساعد نادر سعادة وهو أحد سكان نيوجيرزي على السفر ورافقه إلى مطار جون كينيدي الدولي للسفر إلى الأردن حيث احتجز سعادة في وقت لاحق.

وقال ممثلو الادعاء إن صالح الذي يدرس في إحدى كليات الطيران في كوينز بحث أيضاً تنفيذ هجوم وناقش خطته مع رجل آخر يدعى فريد مومني.

وفي المحكمة قال مساعد وزير العدل الكسندر سليمان، إن صالح تلقى تعليمات بشأن كيفية صنع قنبلة من جنيد حسين وهو متسلل إلكتروني بريطاني كان عضواً بارزاً في الدولة الإسلامية.

وقتل حسين في سوريا في ضربة جوية أمريكية في أغسطس آب 2015. وقال مسؤولون إن حسين كان يعمل على تشجيع المتعاطفين مع التنظيم المتشدد على تنفيذ هجمات فردية.