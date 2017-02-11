الجهادي الفرنسي رشيد قاسم “على الأرجح” قتل في غارة جوية بالعراق

واشنطن- د ب أ – ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الجمعة، أن الجهادي الفرنسي الذي شجع سابقاً آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية في فرنسا، من المرجح أن يكون قتل في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

وقال البنتاجون انه مازال يقيم نتائج الهجوم الذي وقع قرب مدينة الموصل العراقية، وتم تنفيذه خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية قال لشبكة “سي ان ان” الاخبارية إن الضربة كانت ” ناجحة على الأرجح”.

وأوضح المسؤول أن الضربة الجوية نفذت بواسطة طائرة بدون طيار.

وأمضى قاسم، وهو فرنسي من أصل جزائري، معظم طفولته في فرنسا قبل أن ينتقل إلى سوريا في عام 2015 وينضم إلى تنظيم “الدولة الاسلامية”، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، تم إلقاء القبض على مشتبه بهم في فرنسا بعد تواصلهم مع قاسم عبر خدمة “ماسنجر” المشفرة، حيث يبدو انه شجعهم على تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الفرنسية.

وتعتقد السلطات الفرنسية ان قاسم البالغ من العمر 29 عاماً كان أيضاً على اتصال مع الرجل الذي قتل قائد شرطة وزوجته في شمال غرب فرنسا في حزيران/يونيو الماضي، فضلاً عن الرجلين الذين قتلا قساً في نورماندي في تموز/يوليو.