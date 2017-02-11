البنتاجون: قوات سوريا الديمقراطية تبدأ في الضغط على “الدولة” في الرقة

واشنطن – د ب أ – قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن قوات سوريا الديمقراطية، المتحالفة مع الولايات المتحدة، وهي عبارة عن تحالف يقوده الأكراد، تضغط على قوات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في جميع أنحاء مدينة الرقة، العاصمة الفعلية للتنظيم، وتقطع طرق الإمداد لعزل المدينة.

وأوضح الكابتن البحري جيف ديفيس “لقد بدأت عملية تضييق الخناق على الرقة”.

وقال إنه لا يوجد جدول زمني لاستعادة السيطرة على المدينة “لكنه شيء نعرف أنه ملح.”