ألمانيا: مطالبة أمريكا لحلف الأطلسي بتقاسم الأعباء عادلة

واشنطن – رويترز – قالت أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية، إنها عقدت اجتماعاً إيجابياً مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وإنها تعتبر دعوة الولايات المتحدة لشركائها في حلف شمال الأطلسي بزيادة تمويلهم للحلف “مطلباً عادلاً”.

وشعرت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالقلق عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية الحلفاء في حلف شمال الأطلسي بالتقاعس عن دفع الأموال ووصف الحلف فيما بعد قبل أن يتولى منصبه الشهر الماضي بأنه “عفا عليه الزمن”.

لكن ترامب قدم بعض التطمينات هذا الأسبوع عندما قال للقوات الأمريكية “إننا ندعم حلف شمال الأطلسي بقوة”.

وقالت فون دير ليين إن ألمانيا – التي تنفق أقل من هدف الحلف وهو اثنان بالمئة من الناتج الاقتصادي على الدفاع – تتفهم أنها بحاجة إلى زيادة هذا المبلغ.

وأضافت “أعتقد أنه مطلب عادل… إذا كنا نريد التغلب على الأزمات سويا في العالم أعني مكافحة الإرهاب وأن نضع أيضاً التحالف على أرض صلبة فعلى الجميع دفع حصتهم.”

وقالت الوزيرة للصحفيين بعد الاجتماع إنها رحبت بعرض طرحه ماتيس بشأن تعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وأضافت أنه أبدى التزاماً واضحاً وعميقاً تجاه حلف شمال الأطلسي.

وأثارت أيضاً تعليقات الإعجاب من ترامب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف بعض الدول الأوروبية، من أن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات المفروضة على موسكو بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقالت فون دير ليين إن من المهم أن يبقي أعضاء حلف الأطلسي على الوحدة. وأضافت “من المهم جداً أن نتحدث بصوت واحد.”

وقالت الوزيرة إنها اتفقت مع ماتيس أيضاً على أن عدداً من المشكلات العالمية بما في ذلك الحرب في سوريا لا يمكن حلها دون روسيا لكن موسكو بحاجة إلى احترام القانون الدولي وحدود الدول الأخرى ذات السيادة.