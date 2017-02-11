الامن العراقي يغلق الطرق المؤدية الى ساحة الحرية فى بغداد

بغداد - د ب ا – أغلقت القوات الامنية العراقية السبت، الجسور والطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء، بالتزامن مع توافد المئات من المتظاهرين الى ساحة الحرية وسط العاصمة العراقية بغداد.

كان الآلاف من أنصار ومحبي التيار الصدري تظاهروا يوم الاربعاء الماضي ، قرب مدخل المنطقة الخضراء في ساحة الحرية بمنطقة الكرادة خارج وسط العاصمة، وذلك للمطالبة بتغيير قانون الانتخابات وسن آخر بديلاً عنه فضلاً عن تغيير مفوضية الانتخابات”.

ويشارك في مظاهرات اليوم فضلاً عن التيار الصدري التيار المدني وائتلاف الوطنية والتنسيقيات ومتظاهرين من بقية المحافظات العراقية.