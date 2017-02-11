مصر تفتح معبر رفح “استثنائياً” في كلا الاتجاهين

غزة - الأناضول – فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي، “استثنائياً” في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة والتي تديرها حركة حماس، في تصريح مكتوب: ” فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، المعبر في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام متتالية”.

وأضافت الهيئة أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.