الجيش التركي: تحييد 34 إرهابياً من “الدولة” شمالي سوريا

أنقرة - د ب ا - قالت هيئة الأركان العامة التركية، في في بيان اصدرته في وقت مبكر السبت، إنه تم تحييد 43 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات .

ويستخدم الجيش التركي كلمة”تحييد” للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر ارهابيين خلال عملياته.

وقال البيان إن الجيش السوري الحر ، بإسناد من القوات التركية ، أصاب 245 هدفاً للتنظيم، بما في ذلك ملاجئ ومقار قيادة ومواقع دفاعية وسيارات، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية .

وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة التركية دمرت أيضاً 55 مبنى تستخدم كمخابئ ومقري قيادة ونقطة حراسة ومستودع أسلحة ومحطة لاسلكية لتنظيم الدولة.

يذكر أن الجيش التركي أطلق عملية درع الفرات في الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي شمالي سوريا، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لدعم الجيش السوري الحر، ولتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم الدولة والمنظمات الإرهابية الأخرى .