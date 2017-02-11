مقتل انتحاريين اثنين والعثور على قاعدة صواريخ غازات سامة شرقي الموصل

الموصل - د ب أ -اكد مصدر في جهاز مكافحة الارهاب السبت، قتل انتحاريين اثنين خلال حملة مداهمة وتفتيش، كما عثرت أيضاً على مخبأ كبير يضم أعتدة وأسلحة تعود للتنظيم، فضلاً عن قاعدة إطلاق صواريخ غازات سامة في مناطق بالموصل.

وقال العميد يونس الشريفي إن قوة من جهاز مكافحة الارهاب قتلت الانتحاريين قبل استهدافهما القوات العراقية المتمركزة في منطقة الانتصار خلال عمليات مداهمة وتفتيش، للبحث عن عناصر الدولة الاسلامية واسلحتهم في المحورين الشمالي والشرقي بالساحل الايسر في الموصل.

وأضاف الشريفي أن القوة عثرت ، خلال حملة المداهمة والتفتيش أيضاً،على مخبأ كبير في منطقة النور يضم أعتدة واسلحة تعود للتنظيم فضلا عن قاعدة اطلاق صواريخ غازات سامة ومتفجرات وغاز الخردل شمالي الموصل.

وتابع الشريفي أن” قوات عراقية شنت منذ الصباح حملة واسعة شملت الاحياء المحررة على خلفية التفجيرات التي شهدتها مدينة الموصل في المحاور المحررة، وفرضت طوقاً أمنياً مع حظر عام للتجوال لمنع تسلل عناصر داعش والقبض عليهم داخل الانفاق التي خلفها التنظيم بالموصل”.