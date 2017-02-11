واشنطن تعتزم إرسال مساعدات لمتضرري الفيضانات بكوريا الشمالية

واشنطن – الأناضول – قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، السبت، إن الحكومة الأمريكية أعلنت عزمها إرسال مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في أقصى شمال البلاد.

وشهدت مقاطعة “هامغيونغ” أسوأ فيضانات منذ 60 عاماً، إثر هطولات كثيفة للأمطار مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وتسببت الفيضانات بمصرع 130 شخصاً، وفقدان 400 آخرين، وتضرر قرابة 600 ألف شخص، وفق تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولم تذكر الوكالة حجم المساعدات، كما لم يتسن الحصول على تأكيد من واشنطن.

يأتي ذلك رغم توتر العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، على خلفية البرامج النووية والصاروخية التي تسعى كوريا الشمالية لتطويرها.