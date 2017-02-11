فتح: إجراءات اسرائيل لن تخلق حقاً ولا تستطيع فرض سلام على الفلسطينيين

رام الله – د ب أ – أكدت حركة “فتح” الفلسطينية، أن كل الاجراءات الإسرائيلية من تبني لقوانين باطلة في الكنيست لشرعنة الاستيطان، والمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وسرقة الأراضي الفلسطينية، لن تخلق حقا للإسرائيليين ، ولن تستطيع اسرائيل فرض سلام باطل مزعوم على الفلسطينيين.

وأكد عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها اسامة القواسمي، في تصريح السبت بثته وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) ، أن “اسرائيل واهمة تماماً إن ظنت أن قوتها العسكرية واجراءاتها الباطلة على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، قادرة على جعل الشعب الفلسطيني يستسلم أو يرفع الراية البيضاء”.

وأضاف “أننا في حركة فتح وحولنا شعبنا البطل، لم ولن نتعب من النضال من أجل الحرية والاستقلال، وان كل المخططات الاسرائيلية ستسقط حتما امام صمود شعبنا ونضاله واصراره على نيل حقوقه المشروعة”.

وشدد القواسمي على أن إسرائيل أصبحت اليوم تمثل المعنى الحقيقي والمطابق تماماً للعنصرية، وهي معزولة شعبياً ورسمياً في العالم، وأن اجراءاتها الاخيرة تعكس حجم العنصرية من جانب، وحجم التخبط والعزلة التي تواجهها، خاصة بعد القرارات الدولية والاجماع الذي حظيت به دولة فلسطين في مجلس الامن ومؤسسات الامم المتحدة.

ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني، إلى رفع الهمم عاليا، وجعل الايمان بالنصر حتمياً، ولفظ الاحباط والمثبطين، مؤكداً أن النصر صبر ساعة ونحن على موعد به قريباً.