أردوغان يبدأ الأحد جولة خليجية تشمل 3 دول

أنقرة - الأناضول – يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، جولة خليجية، تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، وتقوده إلى كل من البحرين والسعودية وقطر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان سيستهل جولته من البحرين، ويلتقي خلال الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين البحرينيين.

وبحسب البيان، سينتقل أردوغان في 13 فبراير/شباط الجاري إلى المملكة العربية السعودية، ويلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية في قطر، بلقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق البيان.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان خلال لقاءاته تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس التركي إلى البلدان الثلاثة، ستسهم في تعزيز العلاقات التركية الخليجية بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي.