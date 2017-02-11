الطيران الروسي يسقط بالمظلات مساعدات على دير الزور السورية

موسكو - د ب ا – أعلن المركز الروسي للمصالحة في حيميم السورية السبت، عن تقديمه 2ر6 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في حلب ومحافظة حماة في سوريا، إضافة إلى اسقاط مساعدات على دير الزور .

وجاء في بيان للمركز الروسي: “خلال الـ24 ساعة الأخيرة، قام المركز الروسي للمصالحة بـ7 عمليات إنسانية” في مدينة حلب ومدينة السقيلبية بمحافظة حماة، مشيراً إلى أنه تم تقديم 8ر3طن من الخبز و3 آلاف من وجبات الطعام الساخنة إلى السكان.

وقال البيان إنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة حصل 3ر6ألف مواطن سوري على المساعدات الروسية. وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية 2ر6 طن.

وذكر البيان أن الطائرات الروسية اسقطت بواسطة مظلات 6ر20 طناً من المساعدات الإنسانية الدولية إلى دير الزور السورية.

يشار إلى أن روسيا تنشر منذ ايلول /سبتمر عام 2015 قوة جوية في قاعدة حميميم السورية تدعم القوات الحكومية في قتالها ضد الجماعات الإرهابية في البلاد.