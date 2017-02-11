رئيس الوزراء السويدي يجري مباحثات مع روحاني في طهران

طهران – الأناضول – يعقد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، السبت، مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في العاصمة طهران.

وأجريت صباح اليوم، مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء السويدي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

من جانبها، ذكرت إذاعة السويد (رسمية)، على موقعها الالكتروني، اليوم، أن وفداً يرافق لوفن، يضم وزيرة التجارة، آن ليند، وعدداً كبيراً من رجال الأعمال.

وأضافت الإذاعة، أن الجانبين سيبحثان سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري، فضلاً عن التطورات في المنطقة، وخصوصاً الملف السوري.

وتسعى الشركات السويدية للحصول على موطئ قدم في إيران، بعد رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي.

ووصل لوفن، طهران في وقت متأخر من مساء الجمعة، في زيارة تستمر يومين.