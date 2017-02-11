مقتل شخصين في تفجير عبوة ناسفة ببغداد

بغداد - الأناضول – قال ضابط في الشرطة العراقية إن شخصين قتلا السبت في تفجير عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف النقيب في شرطة العاصمة نزهان الخضر، أن “عبوة ناسفة وضعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت على مقربة من سوق شعبي ناحية الرشيد جنوبي بغداد”.

وأشار أن “التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح. وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى وجثتي القتيلين إلى مستشفى قريب”.

ولم تتبّن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 12:00 تغ.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت العاصمة بغداد لهجمات عنيفة، أعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم “الدولة” بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن خطة تهدف إلى تشتيت جهد القوات العراقية التي تشن منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي حملة عسكرية لانتزاع السيطرة على الموصل (شمال)، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.