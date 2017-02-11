المقاتلات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني في غاراتها على سوريا

طهران - أ ف ب – أعلن الاميرال علي شمخاني المنسق الايراني للانشطة السياسية والامنية والعسكرية مع روسيا وسوريا السبت، ان المقاتلات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني لشن غارات في سوريا.

وفي اب/اغسطس 2016 استخدمت مقاتلات روسية لاول مرة قاعدة عسكرية ايرانية غرب البلاد لضرب مواقع الجهاديين في سوريا.

ونقلت وكالة انباء فارس عن شمخاني وهو ايضاً سكرتير المجلس القومي الاعلى لشؤون الامن ان مقاتلات روسية “تستخدم المجال الجوي الايراني وهذا الامر مستمر لان ثمة تعاون استراتيجي تام مع روسيا”.

واضاف “في الحالات الاخيرة لم تحتج المقاتلات الروسية للتزود بالوقود” على الارض.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن شمخاني قوله ان “استخدام القاتلات الروسية للمجال الجوي الايراني يتم بشروط بقرار مشترك مع اخذ في الاعتبار الحاجات على الارض لمكافحة الارهاب”.

وتتعاون ايران وروسيا بشكل وثيق في سوريا وتدعمان نظام بشار الاسد سياسياً ومادياً وعسكرياً.

وترسل طهران “مستشارين عسكريين” و”متطوعين” لمحاربة مجموعات المعارضة والجهاديين الى جانب الجيش السوري.