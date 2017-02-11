هنية: فتحنا صفحة جديدة مع مصر

غزة - الأناضول – قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، السبت، إن حركته فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع مصر.

وأضاف هنية، خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع شقق سكنية، شُيدت بتمويل من دولة قطر، في جنوب قطاع غزة:” نحن أمام صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر، وآمل ان تتطور”.

وتابع:” نحن متمسكون وحريصون على العلاقة مع مصر، وسنبني علاقة متطورة، وسنزيل كل التخوفات المتعلقة بالأمن القومي المصري (..) دون التدخل في الشأن الداخلي لمصر، ودون أن نكون على علاقة بكل ما يجري في مصر أو سيناء”.

وتطرق هنية خلال حديثه إلى زيارته إلى القاهرة مؤخراً، وما أعقبها من زيارة وفد أمني تابع لحركة حماس.

وقال:” تحدثنا مع الأشقاء في مصر في الملف السياسي والعلاقات الثنائية واحتياجات غزة ورفع الحصار، وتحدثنا في الملف الأمني والتخوفات القائمة على هذا الصعيد”.

وأضاف:” تحدثا في العمق، وانطلاقاً من ايماننا وتقديرنا للدور المحوري والإقليمي لمصر تجاه فلسطين، وبدون تفاصيل أقول: نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقة مع مصر”.

وأشار إلى أن وجود حديث حول تطوير العلاقات التجارية بين مصر وقطاع غزة، من خلال معبر رفح الحدودي.

وأضاف:” اليوم فتح المعبر لثلاثة أيام، وهناك أشياء تدخل لأول مرة، مثل القمح والسيارات ومواد البناء (..) وهناك حديث عن تطوير الحركة التجارية في معبر رفح”.