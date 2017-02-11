اصابة ابن عاصي الحلاني

بيروت ـ كشف الإعلامي اللبناني رجا نصر الدين عن تعرض “الوليد” نجل المطرب عاصي الحلاني لإصابه في ذراعه.

رجا حرص على زيارة فارس الأغنية اللبنانية بمنزله للاطمئنان على صحة الوليد، ونشر صورة من أجواء الزيارة تجمعه بالحلاني ونجله الذي بدا رابطاً ذراعه، بالإضافة إلى الإعلامي اللبناني رودولف هلال، وكتب معلقاً عليها: “زيارة للإطمئنان على الوليد أربع ساعات أجمل قعدة عند فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، إنت حبيب القلب”.

من ناحية أخرى، يستعد عاصي الحلاني لطرح ألبومه الجديد خلال أيام، وهو الألبوم الذي يضم 10 أغاني تعاون فيهم مع عدد من الشعراء، في الوقت الذي وضع فيه الحلاني معظم الألحان.

يُذكر أن عاصي الحلاني سيحيي حفلاً غنائياً ضخماً بمناسبة عيد الحب بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا يوم 11 فبراير المقبل في فندق الفورسيزونز ببيروت.