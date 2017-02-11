محمد هنيدي يجهز لفيلم جديد

القاهرة ـ كشف النجم والممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي، عن قرب تصويره لفيلم “أنيميشن” عالمي، حيث من المقرر أن يكون مفاجأة ضخمة لجمهوره، والذي تعلق به بعد أدائه لشخصيات ديزني الشهيرة.

وأشار النجم الكبير، خلال مداخلة له على راديو 9090، أنه يتمنى عودة العامية المصرية لأفلام ديزني، لأنها محببة للجميع في الوطن العربي.

وأوضح هنيدي أن فيلمه القادم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج شريف إسماعيل، ويشارك في بطولته درة، ولطفى لبيب، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وهالة فاخر، وعلاء مرسى، باسم سمرة.