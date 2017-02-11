سيف الدين سبيعي يعلن ارتباطه عاطفياً بالإعلامية اللبنانية كريستين حبيب

دمشق ـ كشف الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي عن ارتباطه عاطفياً بالإعلامية اللبنانية كريستين حبيب.

سيف فاجأ متابعيه عبر موقع “انستغرام”، ونشر صورة تجمعه بكريستين خلال احتفالهما بعيد ميلاد قصة حبهما الأول في تعليق كتب فيه “مضى عام على البداية 2-9-2016، عام من الحب، والعشق وأكثر”.

محبو سيف وكريستين انهالوا على الصورة بتعليقات قدموا فيها تهانيهم للثنائي، متمنيين لهما السعادة الدائمة، كما تمنوا أن يروهما قريباً في القفص الذهبي.

يُذكر أن سيف الدين سبيعي سبق وتزوج من الفنانة السورية سلافة معمار، إلا أنهما انفصلا عام 2013 على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن طفلة واحدة تُدعى “دهب”.