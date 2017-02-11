تفاصيل جديدة عن إغارة الطيران الروسي على قوات تركية في سوريا

موسكو – د ب أ – أوردت وسائل إعلام روسية تفاصيل جديدة، عن غارة جوية روسية استهدفت بالخطأ قوات تركية في شمال سوريا الخميس .

فقد ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء السبت، أن التفاصيل أفادت بأن “طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي قصفت قوات تركية بالخطأ، بعدما هاجم مقاتلو “الجيش الحر السوري” قوات حكومية سورية من القوات التي تقوم بالعملية الهجومية على مدينة الباب التي هي معقل تنظيم “الدولة الاسلامية”، ما أسفر عن سقوط ضحايا من القوات الحكومية السورية والتي اضطرت إلى الاستغاثة بالطيران الحربي.

وكان عسكريون أتراك قد دخلوا إلى قرية الغوز التي يسيطر عليها “الجيش الحر” قبل أن تصل الطائرات لمساندة القوات الحكومية السورية إلى المنطقة المحددة، فتعرضوا للقصف.

ويُفترض أيضاً أن تكون القوات الحكومية اعتبرت أن المسلحين الذين هاجموها هم عناصر تنظيم “الدولة”.

ومن أجل تجنب حوادث كهذا، اتفقت روسيا وتركيا على أن يتواجد مرشدو الطيران في صفوف القوات التي تهاجم معقل “الدولة” في شمال سوريا.