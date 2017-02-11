طائرات صغيرة من دون طيار لتلقيح الازهار الى جانب النحل

واشنطن- توصل باحثون يابانيون الى تصميم طائرة صغيرة من دون طيار يمكنها ان تلقح الازهار وتقدم يد العون في هذه المهمة الى النحل المهدد بسبب التلوث واستخدام المبيدات.

والات التلقيح الطائرة هذه مغطاة بثلاثة ملايين شعرة حصان مطلية بسائل هلامي ايوني، وهذا ما يجعلها مشحونة كهربائيا بحيث تلتقط اللقاح من زهرة وتنقله الى اخرى، بحسب ما شرح الباحثون في المعهد الياباني الوطني للعلوم الصناعية.

ونشر تقرير عن هذا الابتكار في مجلة “كيم” العلمية الامريكية.

ويمكن لهذه اللواقح الطائرة ان تعمل 150 دقيقة متواصلة ببطارية يمكن اعادة شحنها.

وفي تجارب سابقة اجراها عالم الكيمياء الياباني ايجيرو مياكو، تبين ان لهذا السائل الهلامي منافع في التخفي، اذ ان لونه يتغير بحسب الضوء.

وهذه الميزة تحمي اللواقح الآلية الطيارة من الانواع المفترسة التي يمكن ان تهاجمها ظنا انها حشرات.

ولهذا الابتكار اهمية كبرى في الوقت الذي يسود فيه القلق من انحسار اعداد النحل في العالم، وهي الحشرات المسؤولة عن التلقيح، واثر ذلك على البيئة والامن الغذائي.

وقال اليجيرو مياكو “نحن على قناعة ان اللواقح الالية يمكن برمجتها لتعرف مسارات التلقيح باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية والذكاء الاصطناعي”.

ومع انه من المبكر الحديث عن حلول هذا الابتكار محل النحل، الا ان يشكل خطوة اولى في الاستعداد لاحتمال تضاؤل اعداد النحل اكثر فأكثر في المستقبل، بحسب الباحثين.