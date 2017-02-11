اغلاق طريق سريع في فرنسا اثر سقوط 40 طنا من علب طعام للقطط

تور – بقي طريق سريع في وسط غرب فرنسا مغلقا طوال يوم الجمعة تقريبا إثر وقوع 40 طنا من علب لحوم الباتيه المعدة للقطط كانت تنقلها شاحنة تعرضت لحادث.

ووقع الحادث قرابة الساعة الرابعة بين شاحنة وسيارة على بعد مئتي كيلومتر تقريبا عن جنوب غرب باريس وهو أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة، بحسب رجال الإسعاف.

لكنه تسبب بفوضى كبيرة وبزحمة سير امتدت على ثمانية كيلومترات، بحسب مجموعة “فينسي” لصيانة الطرقات.

وقرابة الساعة الخامسة من بعد الظهر، فتح أحد الخطوط الثلاثة في الاتجاه الجنوبي الغربي وتلاه فتح الخط الثاني الساعة 18,30 تقريبا، في حين بقي الخط الثالث مغلقا مساء الجمعة.