تنظيم الدولة الاسلامية يعلن اعدام خمسة مصريين في سيناء

القاهرة - أ ف ب – نشر تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية صوراً لإعدام خمسة رجال قال انهم “جواسيس″ من الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وتظهر سلسلة الصور التي نشرت الجمعة جهادياً في زي عسكري مرقط يطلق النار على خمسة رجال ممددين ارضاً بينما كتب في شريط انهم “جواسيس″ من الجيش المصري، بحسب ما ورد على حسابات لجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، من جهة اخرى.

وتخوض الجماعات الجهادية حرب عصابات ضد السلطات المصرية منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وقتل مئات من رجال الشرطة والجنود في هذه الهجمات بحسب الحكومة.

وعزز الجيش المصري عملياته في شمال سيناء ويعلن بانتظام قتل عشرات “الارهابيين”.

واكد الجيش الجمعة انه قتل “500 عنصر ارهابي” في اطار عملية واسعة اطلقها في شمال سيناء، بحسب تسجيل فيديو نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على فيسبوك.

وسبق للجهاديين ان نشروا عدة تسجيلات فيديو تظهر اعدام “جواسيس″ بالرصاص او شنقاً بعد اتهامهم بالتعاون مع الجيش المصري او الاسرائيلي.

كما تبنى فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر تحطم طائرة تنقل سياحا روس في 31 تشرين الاول/اكتوبر في سيناء مما ادى الى مقتل 224 شخصاً على متنها.