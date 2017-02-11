ادانة فلسطينية للفيتو الاميركي على تعيين فياض مندوباً للامم المتحدة في ليبيا

رام الله – أ ف ب – أدانت اطراف فلسطينية مختلفة، ما وصفته بانه “تمييز صارخ” لإعاقة الولايات المتحدة الاميركية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً للامم المتحدة في ليبيا.

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ابلغ مجلس الامن عزمه تعيين فياض على رأس بعثة الى ليبيا في محاولة للتوصل الى اتفاق سياسي.

غير ان الولايات المتحدة اعاقت هذا التعيين، بل واعلنت عن “خيبة املها” من تعيين فياض، حسب ما قالت سفيرة الولايات المتحدة الى الامم المتحدة نيكي هالي.

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الاميركي ضد تعيين فياض بأنه “غير مقبول”.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية حنان عشراوي في بيان نشرته بالانجليزية ان “اعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على اساس الهوية الوطنية”.

ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الاميركي. وقال مكتبه في رام الله ان” الدكتور فياض لا يريد الادلاء باي تصريح”.

شغل فياض ( 64 عاماً) منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة ما بين عام 2007 – لغاية 2013، وشغل قبلها وزيراً للمالية، وكان قبل عمله في مؤسسات السلطة الفلسطينية يشغل منصباً هاماً في البنك الدولي.