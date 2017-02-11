قازاخستان: دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة لاجتماعات في استانة

ألما اتا – رويترز – قالت وزارة الخارجية في قازاخستان السبت، إنه تمت دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في مدينة استانة عاصمة قازاخستان يومي 15 و16 فبراير شباط.

وأضافت الوزارة أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار.