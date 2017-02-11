المعارضة السورية تختار “نصر الحريري” رئيساً لوفدها إلى جنيف

أنقرة - الأناضول – كشفت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، أنه تم الاتفاق على محمد صبرا في منصب كبير المفاوضين في وفد المعارضة إلى جنيف، ونصر الحريري رئيساً للوفد.

وقالت المصادر مفضلة عدم ذكر هويتها إن اجتماعات المعارضة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض منذ يوم أمس، توصلت إلى الاتفاق على تشكيل وفد يمثلها في محادثات جنيف، يتكون من 20 شخصاً، برئاسة الأمين العام السابق للائتلاف نصر الحريري، وأليس مفرج نائبة له.

وأضافت أن الوفد تشكل من 10 ممثلين عن الفصائل العسكرية، و4 عن الائتلاف، و3 من المستقلين، و 3 من منصتي القاهرة وموسكو، وذلك لتوسيع الوفد في المحادثات المقررة في العشرين من الشهر الجاري.