انتحاري يقتل سبعة ويصيب 20 في أفغانستان

لشكركاه - رويترز – قال مكتب حاكم إقليم هلمند الأفغاني السبت، إن انتحارياً قتل سبعة أشخاص وأصاب 20 آخرين خارج بنك في لشكركاه عاصمة الإقليم السبت.

وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم هلمند إن المهاجم فجر سيارة ملغومة قرب مركبة تابعة للجيش الأفغاني لدى وصول الجنود إلى بنك في لشكركاه للحصول على رواتبهم.

وتابع أن القتلى أربعة مدنيين وثلاثة جنود. وأضاف أن 16 مدنياً وأربعة جنود أصيبوا.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن حركة طالبان تسيطر على مناطق واسعة من هلمند وكثيراً ما هددت لشكركاه.

وتتمركز مئات من القوات الأجنبية في هلمند ضمن جهود يقودها حلف شمال الأطلسي لتدريب ودعم قوات الأمن الأفغانية التي تكافح للسيطرة على تمرد متزايد.

وأصيب جندي أمريكي واحد على الأقل من القوات الخاصة في القتال هناك الأسبوع الماضي.

وإلى الشمال من لشكركاه قال مسؤول محلي إن ضربة جوية أمريكية قتلت عدداً من المدنيين في قصف في الآونة الأخيرة لمنطقة سانجين.

ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهذه الرواية.

وقال الكابتن بيل سالفين المتحدث باسم الجيش الأمريكي إن طائرات أمريكية نفذت ضربات في سانجين خلال الأسابيع القلية المنصرمة.

وأضاف أن القوات الأمريكية ستحقق في هذه المزاعم رغم أنها لم تجد “أي دليل على مقتل مدنيين في هذه الضربات”.

وتابع “نتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع وتخفيف الخسائر بين المدنيين ونأخذ كل المزاعم على محمل الجد.”