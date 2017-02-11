جيش طبرق يعلن مقتل ثلاثة طيارين في سقوط طائرة جنوبي ليبيا

طرابلس- الأناضول- أعلن الجيش الليبي المنبثق عن برلمان طبرق شرقي ليبيا، السبت، مقتل ثلاثة طيارين، في سقوط طائرة حربية جنوبي البلاد.

جاء ذلك على لسان العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، متحدثاً للأناضول.

وقال المسماري إن “العميد طيار مؤمن الدرسي، ومساعد طيار المبروك الدرسي، والفني الجوي إبراهيم الدرسي، لقوا حتفهم في سقوط طائرة حربية كانوا على متنها جنوبي البلاد، الجمعة”.

وأضاف أن الطائرة كانت في “مهمة قتالية بعد ورود معلومات لغرفة عمليات سرت تفيد بمحاولة تقدم مليشيات سرايا الدفاع (عن بنغازي) الإرهابية نحو حقل المبروك النفطي (جنوب)”.

وأوضح أنه “أثناء محاولة الطائرة الهبوط اضطرارياً في حقل المبروك سقطت واشتعلت فيها النيران”.

وفيما لم يذكر العقيد المسماري سبب سقوط الطائرة ما إذا كان بسبب خلل فني بمحركها أو استهداف مباشر لها، أعلنت “سرايا الدفاع عن بنغازي” مسؤوليتها عن الحادثة، وفق صفحات تابعة لأنصارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن للأناضول التأكد من صحتها.

وأُعلن عن تشكيل هذه السرايا، يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي من قبل مجموعة من الثوار “الإسلاميين” وذلك في بيان مصور لهم نقلة قناة النبأ (خاصة ومقرها طرابلس ذات توجه إسلامي ) أوضحوا فيه أن مرجعيتهم للمفتي الصادق الغرياني (يتبع المؤتمر الوطني و عزله مجلس النواب قبل عامين) كما أعلنوا أن هدفهم نصرة مجلس الشورى ببنغازي ضد قوات خليفة حفتر التابعة لبرلمان طبرق.