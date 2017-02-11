جاويش أوغلو: استخدام “ي ب ك” ضد تنظيم الدولة خطأ ويظهر ضعف التحالف

مدريد- الأناضول- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن استخدام تنظيم “ي ب ك” ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، خطأ كبير، ويظهر مدى ضعف قوات التحالف في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو، لأربعة صحف إسبانية، هي “إلبايس″، و”الموندو”، و”أبسي” و”لاريزونا”، خلال زيارة أجراها إلى العاصمة مدريد في 9 فبراير/ شباط.

وأعرب جاويش أوغلو عن أمله بقطع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، دعمها لـ”ي ب ك” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية.

وقال “ننتظر من إدارة ترامب، إنهاء الدعم الذي كانت تقدمه الإدارة السابقة، لقد تناول ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (خلال اتصال هاتفي الأربعاء الماضي)، حول التحرك المشترك وسبل القضاء على داعش”.

وأضاف: “ننتظر أيضًا تسليم زعيم الكيان الموازي فتح الله غولن، والإدارة السابقة لم تقم بذلك، لكن قمنا بتذكيرهم مرة أخرى بأن هذا الشخص يقف بشكل مباشر وراء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز الماضي”.

من جهة أخرى أكد الوزير التركي معارضته لقرار ترامب برفض استقبال المهاجرين قائلًا: “أعارض القرار الذي يرفض المهاجرين، من غير الممكن رفض الأبرياء لكونهم مسلمين أو قدموا من دول معينة. غير عادل. الولايات المتحدة تعمل على خطة جديدة. أتمنى أن يكون مناسبًا للمنطق بشكل أكثر”.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، حول “حرية الصحافة في تركيا”، قال جاويش أوغلو: “لا يوجد في تركيا صحفي مسجون، لو كان هناك صحفيًا واحدًا أود معرفة اسمه”.